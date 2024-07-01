بلينكن: انخرطنا بجهود حثيثة مع مصر وقطر للدفع بمقترح بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات هي إما عودة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التنصل من مسؤولياته عقب إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي سراح أبو سليمة وعشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، في خطوة أثارت استياء كبار المسؤولين والسياسيين الإسرائيليين.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت في حالة غضب كبيرة عقب معرفتهم بقرار الإفراج عن أبو سليمة والأسرى الفلسطينيين من وسائل الإعلام.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو أمر بفتح تحقيق قوري وعاجل في مسألة الإفراج عن أبو سليمة وعدد من الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو، إن قرار الإفراج عن الأسرى كان يجب يراقب عليه مسؤولين الأمن الإسرائيلي، حيث يتم الإفراج عن الأسرى وفق هوياتهم.