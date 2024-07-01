"لايف مقابل دعم الرجال".. تحقيقات قضية التيك توكر هدير عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها بقضية التيك توكر الشهيرة هدير عبدالرازق في اتهامه بنشر فيديوهات فاضحة.

وتسلمت النيابة التحريات بالقضية رقم 3056 لسنة 2024، وقال مُجري التحريات إن ورد إليه معلومات بانتشار مجموعة فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تدعى هدير عبد الرازق وتبين أنها فيديوهات منافية للآداب العامة، ويظهر فيها تعمدها إظهار مفاتنها صاحبها تعليقات سلبية ترفض تلك المقاطع لهدمها قيم المجتمع.

وذكرت التحريات أن الفتاة تستخدم تيك توك وفيسبوك ويوتيوب لنشر مقاطع فيديو على حساباتها لجلب المتابعين والحصول على مبالغ مالية نظير المشاهدات والدعم المادي المباشر من خلال اللايف.

وأضافت التحريات أن المتهمة تحصلت على دعم مادي حال قيامها ببث مباشر للرجال المتابعين ومحاولتها استقطاب أكبر عدد من المتابعين بالمخالفة للقانون، لكن هدير عبد الرازق نفت ما نُسب إليها من اتهامات بالتربح من الفيديوهات أو اللايفات المنشورة.

كان قاضي المعارضات أمر بإخلاء سبيل هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة بكفالة 50 ألف جنيه.

نسبت النيابة للمتهمة تهم التعدي على القيم الأسرية للمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد كمبوندات في القاهرة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق.

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