أبكس إنرجي تخطط ضخ 100 مليون دولار استثمارات بمصر خلال 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة أبكس إنترناشيونال إنرجي، أنها تخطط ضخ 100 مليون دولار، وذلك لأنشطة الاستكشاف والتنمية وعمليات الإنتاج شاملة النفقات التشغيلية والرأسمالية ببرنامج العمل في مصر خلال 2024.

وقدمت الشركة اليوم الاثنين في بيان مرسل من وزارة البترول والثروة المعدنية، تحديثاً لبيانات العمليات والتطورات التجارية في مناطق امتياز الشركة الثمانية (6 منها أبكس هي الشركة القائمة بالعمليات) في منطقة الصحراء الغربية و المنتجة للزيت في مصر عن النصف الأول لعام 2024.

ووفقاً آخر تحديث للبيانات في 2024، قامت شركة أبكس بحفر عشرة آبار تم وضع ستة آبار منها على الإنتاج، واستكمال بئر واحد لمشروع حفر المياه وحفر بئرين اسكشافيين وانتظار وضعهم على الإنتاج، أما البئر الأخير فلقد كانت بئر جافة.

وحسب البيان، ركزت عمليات الحفر باستخدام الحفار EDC-65 على التطوير المستمر لحقلي فجر وفرح التابعين لشركة أبكس، وتحديد حدود حقلي Mashreq-N وRAM، في منطقة امتياز جنوب شرق مليحة (SEM)، كذلك حفر بئر الالتزام في حقل ظريف في منطقة امتياز رأس قطارة.

وخلال الربع الثاني لعام 2024 تم استكمال البئرين كآبار منتجة من طبقة البحرية العليا، وفق البيان.

وحققت الشركة قفزة فى الإنتاج من الزيت فقد وصلت حصتها إلى 12 ألف برميل يوميًا بمتوسط إنتاج 11,500-12,000 برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2024، مما يضع شركة أبكس بين أكبر عشر شركات منتجة للبترول في مصر.

وتتفاوض حالياً شركة أبكس مع الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة الاستكشاف لاتفاقية جنوب شرق مليحة لمدة ثلاث سنوات أخرى من تاريخ الانتهاء في نوفمبر 2024.

كما تسعى لتحديث الشروط التجارية لمناطق غرب رزاق وشرق كنايس التى تضم حقل أغار القديم وحقول أخرى، فالشروط المالية الجديدة الخاصة باتفاقيات الإلتزام من شأنها إطالة المدى الاقتصادي لحقول أغار مما يحقق أقصى استفادة من المخزون المؤكد.