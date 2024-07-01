سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 15 جنيها بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه غي بداية التعاملات، قبل أن يستقر بعد ذلك.

أسعار الذهب اليوم

استقر أسعار الذهب عيار 14 عند 2107 جنيهات للجرام.

وبقى سعر الذهب عيار 18 ثابتا عند 2709 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بارتفاع بنسبة 0.02% دولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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