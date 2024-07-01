"حزب الله": استهدفنا موقع ‌‏معيان باروخ بقذائف المدفعية ومبنى يستخدمه العدو في مستعمرة ‌‏المطلة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:40‌‏ من‎ ‎بعد ظهر يوم الاثنين 01-07-2024، موقع ‌‏معيان باروخ بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله." ‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة رب ‏الثلاثين استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‌‏المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏