"النشرة": توقيف مطلوب في بلدة طاريا غربي بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "قوة كبيرة من الجيش داهمت بمؤازرة دورية من المخابرات منزل ط. ح في بلدة طاريا غربي بعلبك المطلوب بجرائم إطلاق نار وإشكالات فردية".
وذكر أنه "لم يتم توقيفه لفراره الى جهة مجهولة في حين داهمت القوة منزل ح. م. ح. وتم توقيفه رهن التحقيق".
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