أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لقناة "الحرة"، أن "اجتماعاً عُقد في السرايا الحكومية منذ نحو اسبوعين مع الإتحاد وأرباب العمل برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان الهدف منه التصريح بالرواتب الفعلية للموظفين لأن هناك تهرباً كبيراً، ولكن الإجتماع كان كارثياً، فجزء كبير من أرباب العمل يرفض التصريح عن الرواتب الفعليّة لموظفيه، ما عدا الشركات الأجنبيّة، وهناك التهرب من مبالغ التسوية التي يجب أن يسدّدها صاحب العمل عند ترك الأجير عمله ما يؤثر على تعويض نهاية الخدمة"، مشيراً الى أن "جزءاً من هذا الإجتماع كان لبقاء التصريح على ال15000 بهدف التهرب من مبالغ التسوية".

كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: هناك التهرب من مبالغ التسوية التي يجب أن يسدّدها صاحب العمل عند ترك الأجير عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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