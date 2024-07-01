قوات الاحتلال تقتل 7 فلسطينيين بينهم طبيب في خان يونس

استشهد سبعة فلسطينيين بينهم طبيب وطفلة وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 7 فلسطينيين إثر القصف الإسرائيلي المستمر والمكثف على جميع المناطق الشرقية من مدينة خان يونس.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت جميع الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة على النزوح مرة أخرى من شرق المدينة، بالتزامن مع بدء عملية عسكرية جديدة.