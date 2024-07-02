شكرا لقرائتكم خبر فوز الغزواني بفترة رئاسية ثانية في موريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أمس بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، وذلك إثر حصوله على نسبة 56.12% من أصوات الناخبين في البلاد.

وأوضحت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أنه بعد اكتمال فرز النتائج تصدر الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث حصل على 554,956 صوتا، فيما حل ثانيا النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي.

وأفادت اللجنة بأن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 1,074,208 من أصل 1,939,342 مسجلا، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب.