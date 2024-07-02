شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تعيد فتح معبرها الحدودي مع تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس إعادة افتتاح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير. ونشرت الوزارة فيديو يظهر التجهيزات والترتيبات النهائية لإعادة افتتاح منفذ رأس جدير البري. وأغلق المعبر بسبب أحداث أمنية في ليبيا منذ مارس الماضي، وتأجل افتتاحه أمام حركة المسافرين والحركة التجارية الشهر الماضي أكثر من مرة لأسباب لوجستية وأمنية. ويمثل المعبر شريان الحياة الاقتصادية والتجارية في المدن المتاخمة للحدود، ولا سيما مدينة بن قردان على الجانب التونسي التي تعتمد على تجارة البنزين المهرب والسلع من الأسواق الليبية.

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تعيد فتح معبرها الحدودي مع تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.