تصعيد حوثي في جبهات تعز وشبوة والحديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عملياتها العسكرية في جبهات تعز، والحديدة، وشبوة.

وشهدت جبهة سقم في مديرية مقبنة غرب تعز تصعيدا جديدا، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من منتسبي قوات العمالقة التي أحبطت هجمات الحوثي، وكبدتهم قتلى وجرحى، بعد يوم من مقتل 4 من عناصر ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين، في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

وأدى هذا التصعيد إلى زيادة موجة جديدة من النزوح الداخلي، وقالت منظمة الهجرة الدولية في تقرير التتبع السريع للنزوح، إن حركة النزوح الداخلي في اليمن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بلغ أكثر من 6 أضعاف عما كانت عليه في الأسبوع السابق له، وإنها رصدت 43 أسرة تتألف من 258 شخصا، نزحت مرة واحدة على الأقل، خلال الفترة بين 23 و29 يونيو 2024.

وتمثل حالات النزوح المسجلة الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 514.29%، مقارنة بالأسبوع السابق له (16 - 22 يونيو)، والذي شهد نزوح 7 أسر (42 شخصا) فقط.

وأضاف التقرير أن جميع حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري، كان غالبها في محافظة مأرب التي استقبلت 33 أسرة نازحة قدمت إليها من إب والحديدة.

فيما سجلت تعز 5 أسر وفدت إليها من الجوف، وبالمثل شهدت الحديدة 5 حالات نزوح لأسر، كانت معظمها داخلية ومن تعز.

وأوضحت مصفوفة النزوح التابعة لمنظمة الهجرة، أن 22 أسرة نزحت بفعل الظروف الاقتصادية المرتبطة بالنزاع، وهو ما يشكل 51% من إجمالي الحالات المسجلة في الفترة المشمولة بالتقرير.

بينما كانت المخاوف والتهديدات الأمنية الناجمة عن النزاع وراء مغادرة 20 أسرة لمناطقها الأصلية؛ وبنسبة 47%، ونزحت أسرة واحدة لأسباب صحية.

وكشفت «الهجرة الدولية» أنها تتبعت 1,622 أسرة تتكون من 9,732 شخصا تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل، خلال الفترة بين 1 يناير و29 يونيو 2024.

يأتي التصعيد الميداني في وقت يعقد وفدي الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثي مشاورات بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في مسقط، برعاية من الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، أن جولة جديدة من المفاوضات انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف فضائل، بأن الجلسة الأولى عقدت بحضور نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سرحد فتاح، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والفريق المشترك للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح فضائل أن الهدف الرئيس لهذه الجولة هو مناقشة الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمختطفين دون تمييز، على قاعدة «الكل مقابل الكل»، مشددا على أن الوفد الحكومي يتعامل بمسؤولية والتزام كاملين في هذا الملف الإنساني.

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