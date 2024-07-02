شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المواطن هو الشغل الشاغل للدولة وعلى الحكومة الجديدة ترجمته لواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك تحديات عدة تنتظر الحكومة الجديدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أكبر وأقوى الأنظمة العالمية، منوهًا أن سيظل المواطن المصري هو الشغل الشاغل للدولة لذا يجب على التشكيل الجديد ترجمة ذلك من خلال تقديم رؤى حقيقية هدفها الأساسي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأكد أمين سر لجنة الطاقة، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحكومة الجديدة تأتي بآمال جديدة أيضا لملايين من المصريين، لذا يجب أن تضع في اجندتها ملف الحماية الاجتماعية التى أولت اهتمام به على مدار الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية هي المهمة الأولى للحكومة، من خلال وضع رؤية واضحة ومحددة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صغار المستثمرين ودعم الفلاح المصري.