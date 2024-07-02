شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة معنية بالاهتمام بالعديد من الملفات، وفى نفس الوقت تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التي تعد خارطة طريق للحكومة الجديدة، وذلك نظرا لما تضمنته من توصيات في كل القطاعات وكان للقطاع الزراعى والصناعى أولوية والنصيب الأكبر من هذه التوصيات.

وأشار الديب، إلى أهمية تنفيذ المخرجات، قائلا:"على الحكومة الجديدة أن تضع ضمن برنامجها تنفيذ مخرجات الحوار، وأن يكون للزراعة نصيب كبير ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة، وهذا يعود لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك في ظل التوترات العالمية التي تشهدها العديد من الدول ومن ثم النهوض بالزراعة أصبح أمر أساسى".

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أنه من ضمن توصيات الحوار الوطني فيما يخص القطاع الزراعى، سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج، وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، إضافة لتطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاهتمام بالقطاع الزراعي كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يأتي في إطار حرص الدولة على مصالح المواطنين وأن تكون مصلحة المواطن أولا، مشددا على ضرورة معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها وذلك لتسريع عمليات الفحص، وسرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.