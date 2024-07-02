نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن رئيس المجلس الاستراتيجي الاعلي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي، تأكيده أنه "إذا شنت إسرائيل هجوماً شاملاً ضد حزب الله فإنها ستخاطر بإشعال حرب إقليمية"، معتبرا ان "إيران ستستخدم كل الوسائل لدعم حزب الله إذا شنت إسرائيل حربا شاملة".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: إذا شنت إسرائيل هجوماً شاملاً ضد حزب الله فإنها ستخاطر بإشعال حرب إقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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