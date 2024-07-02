المركز الوطني الأميركي للأعاصير: الإعصار بيريل اشتد الى الفئة الخامسة

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن "الإعصار بيريل الذي يضرب شرق منطقة الكاريبي اشتد إلى الفئة الخامسة".
وأشار المركز إلى أن "الإعصار رصد على بعد نحو 1355 كيلومترًا إلى الشرق والجنوب الشرقي من جاميكا برياح سرعتها 260 كيلومترًا في الساعة".
وفي الشهر الماضي، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية حدوث "نشاط أعاصير غير معتاد" في المحيط الأطلسي في 2024، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع درجات حرارة المحيط إلى مستوى أوشك على أن يكون غير مسبوق.
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