الدفاع الروسية: اعتراض 11 مسيّرة أوكرانية فوق بريانسك وبيلغورود والقرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 11 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق بريانسك وبيلغورود وشبه جزيرة القرم، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط 2022، تنفيذ ما تسميها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في وقت يتقدم فيه الجيش الروسي في ساحة القتال.