مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة سقوط طائرة صغيرة في نيويورك

أعلنت السلطات الأميركية، عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة كانوا يزورون كوبرستاون لحضور بطولة بيسبول بعد تحطم طائرتهم الصغيرة في منطقة غابات شمال ولاية نيويورك.

واكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز "بايبر بي إيه-46" (Piper PA-46) تحطمت حوالي الساعة 2 مساء الأحد، بعد إقلاعها من مطار "ألفريد نادر" الإقليمي في أونيونتا.

وأوضحت شرطة ولاية نيويورك في بيان صحفي أن الضحايا من ولاية جورجيا، وقالت إن حطام الطائرة ورفات الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها عُثر عليهم مساء الأحد في بلدة ماسونفيل. واستُخدمت طائرات مسيرة ومركبات رباعية الدفع وطائرات هليكوبتر للبحث عن موقع التحطم، الذي كان يبعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب مدينة نيويورك.

وتم التعرف على الضحايا وهم روجر بيغز (76 عاما)، ولورا فان إيبس (43 عاما)، وريان فان إيبس (42 عاما)، وجيمس فان إيبس (12 عاما)، وهاريسون فان إيبس (10 أعوام).

وقالت الشرطة إن الأسرة كانت عائدة إلى جورجيا بعد حضور بطولة في كوبرستاون، حيث توجد قاعة مشاهير البيسبول.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.