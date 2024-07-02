اشار وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير، في حديث للإذاعة الإسرائيلية، الى ان "رئيس الشاباك هددني في قضية الإفراج عن أسرى غزة لأنه يعارض سياستي بتشديد القمع".
وكشف بن غفير أن "رئيس الشاباك أفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد سلمية ومخربي غزة وهو يفعل ما يريد دون العودة إلينا".
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن الإفراج عن أبو سلمية وبعض المعتقلين الآخرين من غزة جاء بقرار من المحكمة العليا.
وأضاف مكتب نتنياهو بأن الأسماء التي تم الإفراج عنها تم اختيارها من قبل قادة الأجهزة الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق بشأن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير للإذاعة الإسرائيلية: رئيس الشاباك هددني في قضية الإفراج عن أسرى غزة لأنه يعارض سياستي بتشديد القمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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