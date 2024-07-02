خارجية بوليفيا استدعت سفيرها في الأرجنتين احتجاجاً على تصريحات لميلي

استدعت خارجية بوليفيا سفيرها في الأرجنتين للتشاور احتجاجاً على تصريحات للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي أعلن من جهته أنّه لن يحضر قمة ميركوسور حيث كان مقرّراً أن يلتقي نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقالت الرئاسة الأرجنتينية في بيان إنّ "الرئاسة ترفض تنديد الحكومة البوليفية الكاذب بانقلاب تأكّدت عدم صحّته اليوم".
وكان الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس اتّهم خلفه لويس آرسي الأحد بـ"الكذب" وتنفيذ "انقلاب على نفسه" في لاباز.
لكنّ آرسي أصرّ الأحد على القول إنّه "من الواضح أنّ انقلابًا عسكريًا فاشلاً" حدث الأربعاء.
واحتجاجاً على موقف الرئيس الأرجنتيني المنحاز، استدعت بوليفيا سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور.
كما استدعت وزارة الخارجية البوليفية السفير الأرجنتيني لدى لاباز للتعبير عن "رفضها الشديد للتصريحات" الصادرة عن مكتب ميلي.
وسبق لميلي وأن أثار خلافات دبلوماسية مع البرازيل وإسبانيا وزعيميهما اليساريين الرئيس البرازيلي لولا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
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