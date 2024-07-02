الجيش الإسرائيلي: إصابة 44 جنديا إسرائيليا بين يومي الأحد والاثنين بينهم 14 جنديا في غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 44 جنديًا إسرائيليًا بين يومي الأحد والاثنين بينهم 14 جنديًا في قطاع غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتصدي الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وذكر أن "4021 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب من بينهم 2032 خلال الهجوم البري على غزة".

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل جندي وإصابة ضابط بوحدة المستعربين بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم"

ويوم الأحد، اعترف بإصابة 18 جنديًا جراح أحدهم خطيرة إثر سقوط طائرة مسيّرة في الجولان إثر عملية عسكرية أعلن عنها "حزب الله" مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وكان قد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات على خلفية الحرب على غزة والقتال الدائر مقابل حزب الله، أن "الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي آخر بشكل فوري"، وأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بإعادة 15 ألف جندي في الاحتياط تم رفض خدمتهم العسكرية.