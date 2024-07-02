الشاباك: اكتظاظ السجون الإسرائيلية مشكلة وزارة الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مسؤولون في الشاباك للقناة الـ13 الإسرائيلية إن مسؤولية حل مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ووزيرها إيتمار بن غفير.

وجاء ذلك تزامنًا مع تواصل الاتهامات في إسرائيل بعد الإفراج صباح أمس عن نحو 50 معتقلا فلسطينيا.

وأضافوا أنه "من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة"، وفق تعبيرهم.

وأكدوا أنه سيتم اليوم إلغاء أوامر اعتقالات إضافية لأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المعتقلين.

وكان بن غفير اتهم الشاباك بالإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية دون العودة إليه.