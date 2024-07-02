الرحلة الأخيرة.. غرق شاب في شاطئ الفيروز بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين البحث عن الجثمان.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي المحافظة وفقدان الجثمان.

انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين غرق شاب يدعى "محمود السيد ذكي"، 30 سنة، مقيم محافظة المنوفية، أثناء قضاء إجازة المصيف.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.