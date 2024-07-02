استشهاد 8672 طالب فلسطيني في غزة والضفة منذ أكتوبر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثمانية آلاف و672 طالبا، وإصابة 14 ألفا و583 آخرين، منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من ثمانية آلاف و572، والذين أصيبوا إلى 14 ألفا و89 ، فيما استُشهد في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349".

وأشارت الوزارة إلى استشهاد 497 معلما وإداريا وإصابة 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 109 في الضفة.

كما لفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لإضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن "620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".