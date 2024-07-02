"النشرة": مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة بثلاث صواريخ على الطيبة وتدمير محول كهربائي بالبلدة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن عدوان جوي لمسيّرة اسرائيلية استهدف بغارة بلدة الطيبة بثلاث صورايخ موجهة، دمر احداهم محولا كهربائيا في مشروع الطيبة.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.