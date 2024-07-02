ارسلان بحث مع فيّاض في ملف الطاقة والكهرباء والتطورات الحاصلة فيه

عرض رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، بحضور مجيد أرسلان ومدير الصحة والشؤون الإجتماعية في الحزب حسان الكوكاش، المستجدات المحلية الراهنة، كما تم البحث في ملف الطاقة والكهرباء والتطورات الحاصلة فيه.

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