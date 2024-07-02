نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات جديدة بعدة مناطق في الضفة الغربية، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين. واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، واعتقل عددا من الشبان. وأعلنت كتائب "شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في قرية الجديدة بمدينة طوباس في الضفة. وأصيب فلسطينيون برصاص قوات إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم العروب، حسب ما أوردته مواقع إخبارية فلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية نفذت اقتحامات جديدة بالضفة واندلاع اشتباكات في بلاطة وطوباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.