صحف سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "موقف راسخ " - أن السعودية تواصل جهودها الكبيرة المكثفة في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، بمطالبتها المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري والعاجل؛ لوقف العدوان الإسرائيلي غير المبرر على المدنيين العزل، والتطبيق الفوري لقرارات الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة، والتأكيد على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى يمثلان أهمية قصوى في ضمير ووجدان الأمة الإسلامية، ويجب عدم المساس بوضعه وهويته الإسلامية التاريخية.

وأشارت إلى أن السعودية بموقفها الراسخ تضع على عاتقها نصرة الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، وتواصل دورها الإنساني عبر مركز الملك سلمان، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما بلغ دعمها للإخوة في فلسطين خلال السنوات الماضية نحو 5.258 مليار دولار، ودعمها القوي لجهود إيجاد حل عادل بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967؛ وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة.

الاتحاد الأوروبي: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الطموحة مع كينيا تدخل حيز التنفيذ

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن اتفاقيه الشراكة الاقتصادية التي أبرمها مؤخرًا مع كينيا دخلت حيز التنفيذ، مؤكدًا أن ذلك يمثل معلمًا رئيسيًا في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان رسمي، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم /الثلاثاء/ - أن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تعزيز التجارة الثنائية في السلع وزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز العلاقات بين الشركاء الموثوقين وتسهيل العلاقات الاقتصادية متبادلة المنفعة بطريقة مستدامة وتحفيز توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا تعد الاتفاقية الأكثر طموحًا التي تم التفاوض عليها مع دولة أفريقية من حيث الاستدامة ويمكن أن تكون بمثابة نموذج لاتفاقيات تجارية مستدامة أخرى، وتشمل هذه الالتزامات أحكامًا ملزمة بشأن قضايا العمل والمساواة بين الجنسين والبيئة ومكافحة تغير المناخ.

وبحسب البيان، فإن كينيا تعد المركز الاقتصادي الرئيسي في شرق أفريقيا فيما تتمتع العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكينيا بإمكانيات نمو كبيرة، لذلك ستفتح الاتفاقية فرصًا اقتصادية جديدة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي وجهة التصدير الأولى لكينيا وثاني أكبر شريك تجاري وبلغ إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكينيا 3 مليارات يورو في عام 2023 - بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2018.

ومن المنتظر أن توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية المزيد من الفرص للشركات والمصدرين الكينيين، حيث ستفتح سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل أمام المنتجات الكينية وتحفز استثماراته في كينيا بفضل تحسين تنفيذ القانون والاستقرار داخل البلاد.