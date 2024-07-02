اليونيسف: نزوح طفل كل دقيقة بهايتي في ظل استمرار العنف المسلح

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، زيادة عدد الأطفال النازحين داخليا في هايتي بنسبة تقدر بـ60% منذ مارس الماضي، أي ما يعادل طفلا واحدا كل دقيقة، نتيجة عنف الجماعات المسلحة، وتقدر منظمة اليونيسف أن ما يقرب من 600 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، أصبحوا نازحين داخليا في هايتي ويحتاجون بشكل عاجل للمساعدة.

وقالت كاثرين راسل ،بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، " إن الأطفال في هايتي ما زالوا يعانون من مخاطر متعددة منها العنف المروع والمستويات الهائلة من النزوح، وأن الأطفال النازحين يحتاجون بشدة لبيئة آمنة توفر الحماية".

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الأطفال واليافعين النازحين في هايتي يتعرضون لمخاطر متزايدة للعنف بما فيه الاعتداء الجنسي والاستغلال والإساءة والانفصال عن أسرهم، كما يواجهون انقطاعا في الوصول إلى الخدمات مثل الأماكن الآمنة والرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي.

وذكرت اليونيسف أن سنوات الاضطراب السياسي والظروف الاقتصادية الصعبة، غذت نمو الجماعات المسلحة، وفي غياب السبل الأخرى للبقاء أو الحماية، يُجبر الأطفال بشكل متزايد على الانضمام إلى تلك الجماعات بما يعد انتهاكا واضحا لحقوقهم وللقانون الدولي.

وأوضحت المديرة التنفيذية لليونيسف، أن الاحتياجات في هايتي تواصل الارتفاع مع المخاطر التي تواجه الأطفال، مؤكدة أن كل فرد عليه دور يتعين القيام به لتغيير المسار وضمان عودة الأطفال إلى المدارس وحمايتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

القمر الاصطناعي الصيني "فنغيون-3 إف" يبدأ خدماته التشغيلية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي "فنغيون-3 إف" (إف واي-3 إف) بدأ خدماته التشغيلية رسميا بعد مراجعات اختبار نظام التطبيق الأرضي في المدار وعمليات التشغيل التجريبي.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن القمر الاصطناعي سيتولى المهام في المدار التي كان يقوم بها القمر الاصطناعي "إف واي-3 سي"، وسيقدم خدمات في مجالات مثل التنبؤ بالطقس والمناخ ومراقبة الكوارث والرصد البيئي.

وذكرت أنه "نظرا لأن القمر مجهز بـ10 أدوات تشغيلية، فإنه قادر على إجراء عمليات رصد كاملة الطيف وعالية الطيف، وتعمل هذه القدرات بشكل كبير على تعزيز دقة رصد الغلاف الجوي العالمي والظروف البيئية السطحية، بما في ذلك معلومات درجة حرارة الغلاف الجوي ورطوبته والغازات النزرة وتوازن إشعاع الأرض".

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الصينية، فإنه خلال مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي في المدار، عمل النظام الأرضي للقمر الاصطناعي بشكل موثوق، ما يضمن تقدما سلسا في الاختبار، وقد أظهر القمر الاصطناعي بالفعل فوائد عملية من خلال الرصد الفعال لظواهر الطقس مثل هطول الأمطار الغزيرة الأخير في المجاري الوسطى والدنيا لنهر اليانجتسي.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي الصيني من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 3 أغسطس 2023.