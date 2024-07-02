هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا في أنحاء الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 22 فلسطينيًا خلال الليلة الماضية وصباح اليوم في حملة مداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت الهيئة في بيانها أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية، حيث خضعوا للاستجواب. وشملت الحملة مناطق عدة في الخليل، نابلس، رام الله، وجنين، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.

رئيس الوزراء المجري يصل إلى كييف في أول زيارة منذ بداية الحرب

وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم /الثلاثاء/، في زيارة رسمية لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

أعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

وكتب زولتان -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية-: "وصل فيكتور أوربان إلى كييف هذا الصباح لمناقشة السلام الأوروبي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف كوفاكس أن الزعيمين سيناقشان إمكانيات تحقيق السلام، بالإضافة إلى القضايا الحالية للعلاقات الثنائية المجرية الأوكرانية.

وكانت المجر قد تسلمت في الأول من يوليو قيادة الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي ولتتولى تنظيم مجلس الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة التالي.

الجيش الكوري الجنوبي.. كوريا الشمالية تدعى بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي عملاق

قال الجيش الكوري الجنوبي إن ادعاء كوريا الشمالية أنها نجحت في تجربة إطلاق صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي عملاق هو على الأرجح "كذب".

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في وقت سابق بأنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين في اتجاه الشمال الشرقي من منطقة غربية. وذكرت أن أحدهما حلق لمسافة حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي، لكن الآخر حلق لحوالي 120 كيلومترا فقط قبل أن يختفي أثره من الرادار، مما يزيد من احتمالات فشل إطلاقه.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونغ-جون في إفادة صحفية دورية: "نجري التحليل، مع ترجيح احتمال أن يكون ادعاء كوريا الشمالية العلني هو شكل من أشكال الخداع".

وذكر أن الصاروخ الثاني حلق بصورة غير طبيعية ويبدو أنه سقط في حقل في منطقة غير مأهولة، مضيفا أنه كان بالقرب من بيونغ يانغ، مضيفا: "من النادر جدا إجراء تجربة إطلاق صاروخي داخل البلاد بعيدا عن الساحل، وهناك احتمال كبير أن يكون ادعاؤها بنجاح التجربة كاذبا".

وقال لي إن كلا الصاروخين كانا سيسقطان في البر إذا حلقا للمسافات التي أبلغ عنها الشمال، استنادا إلى اتجاه التحليق الذي رصدته هيئة الأركان المشتركة.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش قد قيّم الصاروخين على أنهما من طراز "هواسونغ 11Da-4.5"، قال إن التحليل ما زال جاريا للاحتمالات المختلفة.