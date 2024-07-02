الرئيس الصيني يبدأ جولة خارجية تشمل حضور قمة منظمة "شانغهاي" في أستانة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، جولة خارجية تشمل كازاخستان وطاجكستان، سيقوم خلالها بحضور الاجتماع الـ 24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانة، تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.

كما تشمل جولته - وفقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية - زيارة دولة إلى طاجيكستان، تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون.

ويضم الخليج 365 المرافق للرئيس الصيني: تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) لقطات لوصول الرئيس الصيني لكازاخستان حيث كان في استقباله بالمطار نظيره الكازاخي "قاسم دجومارت توكاييف" وتم إقامة مراسم استقبال رسمية له هناك.

وأشارت القناة إلى أن هذه تعد الزيارة الخامسة التي يقوم بها الرئيس الصيني لكازاخستان.

(أونروا): مجاعة تلوح في الأفق مع إجبار 84 ألف شخص على النزوح من غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، أن ثمة مجاعة تلوح في الأفق مع إجبار 84 ألف شخص على النزوح من شرق مدينة غزة في غضون أيام، بسبب استمرار القتال الإسرائيلي العنيف خاصة في منطقة الشجاعية والذي تسبب في قطع الوصول إلى مركز رئيسي لتوزيع المساعدات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت المتحدثة باسم وكالة (الأونروا) لويز ووتريدج، الدمار في المناطق المتضررة - التي تمتد على حوالي سبعة كيلومترات مربعة - بأنه "مروع"، مشيرة إلى أن معظم الناس فقدوا منازلهم - إما كليا أو جزئيا - واضطروا إلى الفرار وليس بحوزتهم سوى القليل من الأمتعة التي يمكنهم حملها، مشيرة إلى أن الناس يأكلون أوراق الأشجار أو لا يحصلون إلا على الدقيق للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن استمرار العنف الإسرائيلي، حال دون أن تتمكن الأونروا من الوصول إلى مركز التوزيع التابع لها في حي التفاح بمدينة غزة، بسبب قربه من خط المواجهة.

وقالت إن (الأونروا) وزعت بالفعل المياه والطرود الغذائية والدقيق بهدف مساعدة من تم تشريدهم .. مشيرة إلى استلام الوكالة بعض الوقود عبر السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل، حيث دخلت كمية محدودة من وقود الديزل إلى القطاع لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات تحلية المياه.