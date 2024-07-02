القمر الاصطناعي الصيني "فنغيون-3 إف" يبدأ خدماته التشغيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي "فنغيون-3 إف" (إف واي-3 إف) بدأ خدماته التشغيلية رسميا بعد مراجعات اختبار نظام التطبيق الأرضي في المدار وعمليات التشغيل التجريبي.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن القمر الاصطناعي سيتولى المهام في المدار التي كان يقوم بها القمر الاصطناعي "إف واي-3 سي"، وسيقدم خدمات في مجالات مثل التنبؤ بالطقس والمناخ ومراقبة الكوارث والرصد البيئي.

وذكرت أنه "نظرا لأن القمر مجهز بـ10 أدوات تشغيلية، فإنه قادر على إجراء عمليات رصد كاملة الطيف وعالية الطيف، وتعمل هذه القدرات بشكل كبير على تعزيز دقة رصد الغلاف الجوي العالمي والظروف البيئية السطحية، بما في ذلك معلومات درجة حرارة الغلاف الجوي ورطوبته والغازات النزرة وتوازن إشعاع الأرض".

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الصينية، فإنه خلال مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي في المدار، عمل النظام الأرضي للقمر الاصطناعي بشكل موثوق، ما يضمن تقدما سلسا في الاختبار، وقد أظهر القمر الاصطناعي بالفعل فوائد عملية من خلال الرصد الفعال لظواهر الطقس مثل هطول الأمطار الغزيرة الأخير في المجاري الوسطى والدنيا لنهر اليانجتسي.

وتم إطلاق القمر الاصطناعي الصيني من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 3 أغسطس 2023.

الرئيس الصيني يبدأ جولة خارجية تشمل حضور قمة منظمة "شانغهاي" في أستانة

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، جولة خارجية تشمل كازاخستان وطاجكستان، سيقوم خلالها بحضور الاجتماع الـ 24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في أستانة، تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.

كما تشمل جولته - وفقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية - زيارة دولة إلى طاجيكستان، تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون.

ويضم الخليج 365 المرافق للرئيس الصيني: تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) لقطات لوصول الرئيس الصيني لكازاخستان حيث كان في استقباله بالمطار نظيره الكازاخي "قاسم دجومارت توكاييف" وتم إقامة مراسم استقبال رسمية له هناك.

وأشارت القناة إلى أن هذه تعد الزيارة الخامسة التي يقوم بها الرئيس الصيني لكازاخستان.