شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: القيادة السياسية تنحاز للمواطن فى التغيير الوزارى المنتظر والان مع تفاصيل الخبر



اعتبر النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تحاول وتسعى للتغيير دائما من أجل تحقيق رضا المواطنين وحل ما يؤرق تفكيرهم، وكانت آخر هذه الخطوات هو الحرص على أن تضم الحكومة الجديدة تضم عدد من الكوادر والكفاءات لضخ دماء جديدة في الأفكار وإيجاد الحلول وتحسين الأوضاع الإقتصادية، مما يؤكد على أن فكرة الإصلاح والتغيير التي حملتها القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو قائمة في كل يوم وفي جميع الظروف، إلى أن نصل بمصر بين مصاف الدول العظمى المتقدمة في كل شيء.

وأشار مهنى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته، يتحقق بالجهد والإخلاص في العمل، مشيرا إلى أن هذا التغيير جاء نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أدت إلى حتمية وجود تغيير وزاري يساعد في تغيير الأوضاع، خاصة وأن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهد من أجل اختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة وتنحاز لمتطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه على الحكومة الجديدة استكمال المسيرة ووضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التي تؤرق الشارع المصري.

وأضاف مهنى، أنه علينا الدمج بين الخبرات الذين لديهم رؤية وخطة، والشباب الذين لديهم حركة ونشاط في الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة في المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بالاهتمام بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من افكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.