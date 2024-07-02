شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رفع مستوى المعيشة أولوية الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة التي سيُعلن عن تشكيلها خلال أيام وتؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، يجب أن تحمل برنامجًا على قدر تحديات المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل ما تواجهه مصر من ظروف على المستويين الاقتصادي والدولي.

وقال "حمودة" إن الشعب المصري يحمل آمالًا عريضة على الحكومة الجديدة، وعلى رأسها تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا هو التحدي الأكبر أمام الوزراء الجدد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب أن تضع الحكومة على رأس أولوياتها سبل تعزيز التنمية الاقتصاية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المصريين، في ظل الموجات التضخمية الراهنة والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار الشهور الأخيرة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون على قدر التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، كما يجب أن تكون على قدر تطلعات الشعب المصري وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.