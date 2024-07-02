الأشقر: قرار المؤسسات السياحية هو اكمال لن لنبرهن أن لدى اللبناني إرادة الحياة

أكد رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن "قرارنا وقرار كل المؤسسات السياحية أن نكمل الطريق ونتحدى الحروب والحرب على أرض لبنان لنبرهن أن لدى اللبناني إرادة الحياة والبقاء وهو متمسك بأرضه ومؤسساته."

وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أننا "استقطبنا كل العرب في حين كل الدول كانت تحاول إستقطابهم، فكانوا يأتون بأنفسهم إلى لبنان وقد استملكوا في لبنان."

وذكّر الاشقر أنه "بعد 4 سنوات على انفجار المرفأ، أعيد إعمار المطاعم في منطقة الجميزة بدون المصارف ومساعدة الدولة والمنح والقروض،" معتبرًا أن ذلك "يبرهن أن الشعب اللبناني تأقلم مع إدارة الأزمات والحروب عبر القرون."

وكشف أن "قطاع الفنادق يعاني، فأكبر فندق في لبنان كانت نسبة تشغيله ليل أمس 17%، وفي المناطق الجبلية وخارج بيروت نسبة التشغيل ما دون الـ10%"، معتبرا ان "عدد السياح واللبنانيين القادمين غير كاف لكل المؤسسات السياحية التي انتشرت على الأراضي اللبنانية."