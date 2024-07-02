موظفو واجراء وعمال اتحاد بلديات بعلبك نفذوا تحركا تحت مسمى "التوقف عن العمل" بسبب انقطاع رواتبهم

نفذ موظفو واجراء وعمال وشرطة اتحاد بلديات بعلبك تحرك تحت مسمى "التوقف عن العمل" بسبب انقطاع رواتبهم منذ اكثر من سبعة اشهر، وقد تحددت المطالب بضرورة توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عامي 2022 و2023 مع اموال الخليوي حتى يتمكنوا من الحصول على كامل مستحقاتهم.

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