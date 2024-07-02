اقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة

قدم النائب وضاح الصادق اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بالاجازة لبلدية بيروت بانشاء الطاقة وتلا الصادق الاقتراح. للاطلاع على نص الاقتراح

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