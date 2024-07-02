شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: قضية تفتيت الأرض الزراعية معقدة جدا وتحتاج لتصدى تشريعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أن قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات"، ردا على كلمة النائب حسام الخولي.

وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: إن موضوع الدراسة جيد، والكل يعرف أن هناك أزمة مياه، ويجب أن نركز على الموضوع الأهم وهو تفتيت الأرض الزراعية، ويجب التصدي لمشكلة تبوير الأرض الزراعية، ويجب التفكير في مشروعات مشتركة لحل هذه الإشكاليات".

وعقب رئيس المجلس، قائلا: "أضم صوتي لصوتك، قضية تفتيت الأرض الزراعية معقدة جدا ولابد من التصدي لها تشريعيا، ووزير الزراعة كان قد ألمح فى حديثه هنا في المجلس إلى أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضى مهدرة في ظل هذا التفتيت، والتصدي لهذه القضية يحتاج إلى حكمة".