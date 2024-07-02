شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية أكمل نجاتى يطالب الحكومة الجديدة بإعداد قانون جديد للتعاونيات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر : الجدوى - الفرص - التحديات".

وأشاد النائب أكمل نجاتي، بالدراسة، ووجه الشكر للنائب محمد السباعي ولجنة الزراعة والري على الدراسة وتقرير اللجنة عنها، وتابع: "قرأت توصيات الدراسة، 32 توصية متكاملة وتكشف بكل وضوح أنه فى مصر لا توجد تعاونيات زراعية، حيث إن هناك أزمة وهناك حاجة للتوعية وتثقيف الفلاح بنظام الرى الحديث والتمويل وهناك مئات المليارات فى جمعيات التعاون الزراعي، دون عائد على الزراعة والفلاح".

وتابع "نجاتي": "ذلك يجعلني أتساءل.. هل التعاونيات أقوى من الحكومة أم الحكومة أقوى من التعاونيات، بالتأكيد الحكومة أقوى، وغدا هناك حكومة جديدة تشكل وستحلف اليمين أتمنى أين يكون من أولوياتها إصدار قانون جديد للتعاونيات".