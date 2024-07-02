زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر إقليم "مالوكو" في إندونيسيا.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 226 كيلومترا من جزر "تانيمبار" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 163 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن أي تقاريرعن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.