بعد محاولات 3 ساعات.. الحماية المدنية تنقذ شابا سقط عليه بئر في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجحت قوات الدفاع المدني، في إنقاذ شاب انهار عليه بئر خلال الحفر، بعد محاولات 3 ساعات في انتشاله في نجع سلام حاجر الدهسة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بانهيار بئر على شاب خلال حفر خزان صرف صحي في قرية حاجر الدهسة، مركز فرشوط.

وجرى الدفع بقوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن الشاب يُدعى أحمد.ر.أ، يبلغ من العمر 30 عامًا، انهار عليه بئر خلال عملية حفر مع آخرين وبعد 3 ساعات من محاولة انتشاله وإنقاذه دون حدوث أي ضرر له ونقله إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.