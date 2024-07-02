بعد عشوائيات أبو هلال.. المنيا تستعد لتطوير 3 مناطق غير آمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إن الانتهاء من تطوير مناطق (عشش محفوظ - مدينة العمال – أبو هلال) وجميعها بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا بتكلفة قدرها 194.5 مليون جنيهاً، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق غير الآمنة.

أضاف المحافظة أنه يجرى الآن تنفيذ المخططات التفصيلية لتطوير 3 مناطق متبقية من خلال صندوق تطوير العشوائيات وهي (منطقة الكيلو شرق مغاغة ـ الجنيدي بسمالوط ـ منشأة الفكرية بأبوقرقاص)، وذلك ضمن الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المناطق العشوائية تشمل مناطق غير آمنة وغير مخططة وأسواق عشوائية، منها مشروع تطوير منطقة "عشش محفوظ" والذى بدأ عام 2014 على مساحة 3.6 فدان بتكلفة اجمالية قدرها 102 مليون جنيهاً، وتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل، شملت إنشاء 35 عمارة سكنية بإجمالي 814 وحدة بواقع 22 شقة بالعمارة، لافتاً إلى أن تسكين الأهالي تم خلال أكتوبر 2017 ، إلى جانب عمل برامج اجتماعية واقتصادية حول عدة محاور (محو أمية ـ صحة الأسرة ـ تدريب وتشغيل ـ الأوراق الثبوتية).

كما أشار المحافظ، إلى أن مشروع تطوير "مدينة العمال" جاء من ضمن الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتقع المنطقة على مساحة 4 أفدنة وتم إنشاء 10 عمارات سكنية بإجمالي 218 وحدة سكنية إلى جانب استغلال 10 عمارات فائضة من مشروع تطوير روضة محفوظ بواقع 220 وحدة، بتكلفة اجمالية يصل قدرها إلى 77 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء مسجد بمسطح 400 م2 بتكلفة 5.6 مليون جنيهاً مكون من ثلاث طوابق تضم ( قاعة مناسبات ـ دار تحفيظ قرآن )، لافتاً إلى أن أعمال التسكين تمت خلال عام 2020 عن طريق إجراء قرعة علنية.

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير "منطقة أبو هلال" غير المخططة بدأ في يناير 2017 وحتى مارس 2018، وتم خلالها تنفيذ المشروع بتكلفة 15,5 مليون جنيهاً، وضمت الأعمال (رصف طرق ـ تبليط حارات ـ إحلال وتجديد بعض شبكات المياه والصرف الصحي)، لخدمة 100 ألف نسمة.