فقد حياته في إجازة صيف.. انتشال جثمان غريق البيطاش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية بمعاونة غواصين متطوعين، اليوم الثلاثاء، جثمان شاب كان لقي مصرعه غرقا في منطقة البيطاش غربي المحافظة.

وأوضح إيهاب المالحي رئيس فريق غواصين الخير بالإسكندرية، أن الشاب كان لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز في منطقة البيطاش بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وأشار المالحي، إلى أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب حتى تمكنوا من انتشاله.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ الفيروز بمنطقة البيطاش بحي العجمي غربي المحافظة وفقدان الجثمان.

انتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "محمود السيد ذكي"، 30 سنة، مقيم محافظة المنوفية، أثناء قضاء إجازة المصيف.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.