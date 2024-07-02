التغيير الوزاري.. وزير التعليم لمصراوي: أديت عملي على أكمل وجه.. وسأظل خادما للوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أدى التكليف المطلوب منه على أكمل وجه، لافتا إلى أن أي مصري لا يتوانى ولو لحظة واحدة على خدمة الوطن والدولة المصرية.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن مغادرته منصب وزير التربية والتعليم لن يمنعه من خدمة الوطن، لافتا إلى أنه أستاذ في الجامعة ومن المقرر أن يعود لمباشرة عمله مرة أخرى، ومع ذلك سيظل في خدمة الوطن في أي وقت من الأوقات.

وأشار إلى أنه خلال توليه وزارة التربية والتعليم، كان حريصا كل الحرص لوضع الطلاب على أولوية عمله، إذ إن مصلحة الطالب كانت من أهم اهتماماته على مدار تواجده في وزارة التربية والتعليم قبل أن يكون وزيرا.

وبدأ الدكتور رضا حجازى عمله كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، وهو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وتولى رضا حجازي، عدة مناصب أبرزها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب، ورئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار حتى عام 2012.

كما تولى منصب رئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات، ورئيس وحدة إنتاج المواد التدريبية بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات، إضافة إلى عدة مناصب تربوية وعلمية أخرى فى مجالات مختلفة، كما ناقش العديد من الرسائل العلمية التربوية فى الجامعات المصرية.