شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الكاتب الخيرية تنظم احتفالية لتكريم متحدى الإعاقة بالبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، احتفالية تكريم متحدى الإعاقة في محافظة البحيرة، وذلك في نادي متحدى الإعاقة بميدان جلال قريطم، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تهدف الاحتفالية إلى تكريم إنجازات متحدى الإعاقة في مختلف المجالات، وتقدير مساهماتهم في المجتمع، وتعزيز دمجهم في الحياة العامة.

وتضمنت الأنشطة:



- تكريم متميزين من ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والعلمي والعالمي.

- توزيع شهادات تقدير على المكرمين.

- توزيع كراتين مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة على أسر ذوي الإعاقة.

- تنظيم يوم ترفيهي شامل للأطفال ذوي الإعاقة، تضمن:

الرسم على الوجوه.

مسرح عرائس.

كرنفال للأطفال.

اللعب مع العرائس الكرتونية.

استفاد من هذه الاحتفالية ما يقرب من 2000 شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم.

وتم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية ووجبات غذائية جاهزة.

ساهمت الاحتفالية في نشر الوعي بقضايا الإعاقة وتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

جانب من الاحتفالية

الاحتفالية اليوم

مؤسسة الكاتب تنظم احتفالية

جانب من التحضيرات