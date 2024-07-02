شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تقرير دراسة "الري الحديث" والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، على أن تنعقد الجلسة القادمة غدا الأربعاء.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته غدا الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، كما يناقش طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق خلال الجلسة اليوم، على تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر : الجدوى - الفرص - التحديات"، وعلى المقترحات والتوصيات الواردة فيه.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير بعد ضبطه إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات الواردة فيه.