شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبى وتنظيم قوافل العيون ضمن جهود التحالف الوطنى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الجمهورية، وذلك بهدف المساعدة على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية.



وتُعد القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية، والذى يعد المحور الثانى من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تشمل جهود التحالف الوطني مبادرة عنيك في عنينا والتى تخطت عتبة المليون مواطن، وتعمل على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على امراض العيون لأهالى القرى والنجوع.

وتأتى مبادرة عنيك في عنينا من مؤسسة صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون، حرص على إهداء عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية للمؤسسات الطبية الجامعية من أجل تمكين الفرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون، وبأفضل التقنيات الطبية الحديثة وكان اخر هذه الأجهزة جهاز تشخيص أهدته عنيك فى عنينا مؤخرا لمستشفى الحسين الجامعي وجهاز تشخيص لمستشفي رمد طنطا.



هذا بجانب تنظيم اليوم الطبى في أكثر محافظة على مستوى الجمهورية، تقديم خدمات الكشف الطبي في تخصصات مختلفة بهدف توفير سبل الرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا وتلبية احتياجاتهم الطبية.

ويأتى هذا اليوم الطبي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ، وتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصرى.