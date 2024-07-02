شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: توصيات الحوار الوطنى خارطة طريق للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن توصيات الحوار الوطني في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمثابة خارطة طريق لحل معظم القضايا التي تهم المواطن لاسيما وأن الحوار الوطني كان ملتقي كل القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن توصيات الحوار هامة لأنها قطعت أكثر منً 70% مما يقرب من 120 قضية تم تحديدها في الملفات الثلاثة وهو الأمر الذي يعني أن هناك حلول ملموسة ومدروسة وقابلة للتطبيق في غالبية القضايا التي حازت إجماع كل من هو مهتم بالشأن العام.

وأضاف عناني أن توجيهات الرئيس واضحه في هذا الشأن بوجوب تنفيذ توصيات الحوار الوطني طبقا للقانون والدستور.

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء ومجلس امناء الحوار لمتابعة التنفيذ عليها أن تنجز ما بدأته من خلال إطار زمني محدد طبقا لما هو مطروح من حلول وتنفيذ السبل لتصبح واقعا سواء تشريعيا او تنفيذيا وهو الامر الذي يحتاج إرادة وجهد ليس بالقليل.

وقال الحزب: "إننا نثمن توجيهات الرئيس بوجوب استمرار الحوار الوطني في كافه الملفات وبصورة أعمق وأن الحوار الوطني خيار استراتيجي للدولة المصرية لا تراجع عنه.