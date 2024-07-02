شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: الحكومة الجديدة عليها تقديم حلول اقتصادية مبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن التغيير الوزارى الجديد يأتى فى توقيت هام للغاية حيث أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة كما أن حجم التوقعات كبير فى ظل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وبالتالى يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى لهذه التحديات واستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر خلال السنوات العشر الماضيه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة مطالبة بترشيد حقيقى للإنفاق واستغلال موارد الدوله فى استكمال المشروعات القومية، والعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتقديم حلول اقتصاديه مبتكرة ووضع قوانين صارمة لتنظيم الأسواق .

وأشار الدكتور على مهران، إلى أن الحكومة القادمة مطالبة بالاستمرار فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والعمل من أجل التحول للدعم النقدى، والسعى لدعم طريق التنمية وتدريب المستفيدين، خاصه الشباب دون أقل من 45 عاما على مهن مختلفة، ومنها الصناعات اليدوية التقليدية ومساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.



وأعرب رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن تطلعه بأن تكون الحكومه الجديده ملبية لطموح الشعب وآماله وقادرة على تحقيق إنجازات ملموسه فى أقصر فترة زمنية.