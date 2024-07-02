شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى أدخل الفرحة إلى كل منازل المصريين وترك بصمة فى الريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال الشوري، عضو مجلس النواب، إن دور التحالف الوطني شمل كل الفئات بالمجتمع المصرى فلم يغفل هذا الكيان العظيم أي فئة فقد أولى اهتمام كبير بالأطفال وكبار السن وذوى الهمم والشباب والمرأة، وهو ماجعل التحالف الوطني يدخل منازل المصريين بهدف واحد وهو إدخال الفرحة في قلوبهم وتخفيف أعباء الحياة على كاهلهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف الدعم للفئات الأكثر احتياجا في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، ويعد التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.

ونوه بأن التحالف الوطني الذى تم تدشينه قبل عامين، نجح في أن يكون شريك هام للدولة لدعم الأسرة المصرية، مؤكدا أن التحالف الوطني قد ترك بصمة في كل شبر بالريف المصري والصعيد على حد سواء، فلم يترك قرية أو نجع إلا وقدم له الدعم والمساندة، ونجح في تقديم الكثير من المبادرات الهامة لتحسين مستوى المعيشة فى محافظات مصر.