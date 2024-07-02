شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى تطالب بتفعيل دور المجموعة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسم لطفى، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن الحكومة المصرية عليها دور كبير في تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى بشكل عاجل وفورى، وبمجرد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن لجنة الاستثمار الخاص وضعت العديد من التوصيات الهامة للغاية، وتم تضمينها في توصيات الحوار الوطنى المرفوعة للرئيس السيسى، وكلها توصيات تصب في صالح الاقتصاد المصرى، وتضع حلولا لجذب الاستثمار الخاص، وهو ما تم مؤخرا في مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الاوربى، والذى أشار إلى عدة مسارات يجب العمل عليها في التصنيع و اللوجيستيات وتطوير كفاءة العنصر البشرى.

وطالب " لطفى" في تصريح لـ"الخليج 365" الحكومة المصرية بضرورة تشجيع ملفات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم أبوابا للشباب المصرى يمكن العمل عليهما بشكل عاجل خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى يجب معه تنشيط المجموعة الاقتصادية بالكامل، والعمل على أن يكون هناك تسهيلا في الإجراءات للمستثمرين والصناع، ومساعدة الشباب في افتتاح المشاريع الجديدة، والسعى لزيادة حجم العمل فى المشروعات الخاصة بالشباب، مع الأخذ في الاعتبار أن الشباب المصرى لديه رغبة حقيقية في العمل في سوق حر ومفتوح، وبدون بيروقراطية وروتين تقليدى.

وشدد مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى على أن هناك توصيات في غاية الأهمية يجب العمل عليها من الحكومة الجديدة، مطالبا كافة الوزراء بوضع أجندة تفاعلية لتلك التوصيات ومتابعتها، وكذلك تعزيز دور الحكومة في الحوار الوطنى، ومحاولة صناعة خطة شاملة ومتطورة للاستثمار والتصنيع، بالإضافة لدعم ملف التصدير، وإيجاد بدائل مبتكرة للمدخلات الدولارية.

ولفت إلى توافق الحوار الوطني و لجانه و مجلس امناؤه في الاستثمار الخاص عن ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار و التمويل و تشغيل الطاقة العاطلة و التنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.